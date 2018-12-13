Парламент Британії до кінця року не голосуватиме за угоду про Brexit

Тереза Мей раніше обіцяла провести голосування за угоду до 21 січня.

Депутати парламенту Великої Британії голосуватимуть за угоду прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit лише після 7 січня.

Такий висновок можна зробити із графіку роботи парламенту, опублікованого в четвер лідером нижньої палати парламенту Андреа Лідсом, передає "Європейська правда".

Наступного тижня у парламенті розглядатимуть низку законопроектів, серед яких немає угоди з Брюсселем. 20 грудня депутати зроблять перерву на різдвяні свята і повернуться до роботи лише 7 січня.

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Тереза Мей раніше обіцяла провести голосування за угоду до 21 січня.

У понеділок, 17 грудня, прем’єрка виступить у парламенті і проінформує депутатів про свій сьогоднішній візит на саміт ЄС, до порядку денного якого терміново включили угоду про Brexit через відкладене у Британії голосування.

Нагадаємо, Консервативна партія у середу провела голосування за недовіру Терезі Мей, але депутати не набрали необхідної кількості голосів, щоб усунути її з посади лідера партії та глави уряду.