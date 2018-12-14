Теракт у Страсбурзі: кількість жертв зросла до чотирьох
У п'ятницю, 14 грудня, в результаті поранень після теракту в Страсбурзі, який стався в ніч на 12 грудня, померла четверта людина.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані прокуратури Парижа.
"Людина боролася за життя", - заявив представник прокуратури.
Читайте такожРіздвяний ярмарок у Страсбурзі відкрили після теракту
Як повідомлялося раніше, в ніч на середу, 12 грудня, чоловік кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї в центрі Страсбурга. Внаслідок теракту 3 людини загинули і 13 були поранені.
Згодом "страсбурзький терорист" розповів про мотиви свого нападу водієві таксі.
Правоохоронці ліквідували зловмисника в одному з південних районів Страсбурга, де він переховувався в останні два дні, після атаки.
Злочинцем виявився 29-річний Шеріф Шекатт, при спробі затримання він відкрив вогонь по поліцейських і був застрелений.