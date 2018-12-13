Страсбурзький терорист розповів про мотиви нападу водієві таксі - ЗМІ

Поліція продовжує пошуки нападника.

Шеріф Шекатт, який влаштував стрілянину біля різдвяного ярмарку у Страсбурзі, розповів про мотиви нападу водієві таксі.

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"Після зізнання у стрілянині він заявив водієві, що вчинив так, бо хотів помститися за вбитих братів у Сирії", - йдеться у повідомленні, передає ЄвроПравда з посиланням на BFMTV.

Поліція продовжує пошуки нападника.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в результаті нападу на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі загинули троє людей, 8 осіб отримали серйозні поранення і ще 5 – легкі поранення.

Прокуратура підтвердила терористичне підґрунтя нападу і заявила, що нападник кричав "Аллах акбар". 29-річний уродженець Страсбурга, якого підозрюють у влаштуванні стрілянини, раніше був засуджений 27 разів.