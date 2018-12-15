Трамп визначився з новим головою апарату Білого дому

Мік Малвені став третім главою апарату Білого дому менш, ніж за два роки президентства Трампа.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що виконувати обов'язки голови апарату Білого дому буде Мік Малвені.

До цього моменту Малвені обіймав посаду директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому і, одночасно, з жовтня 2017 року – виконавчого директора Бюро захисту прав споживачів («виконавчий» статус дозволив уникнути затвердження його кандидатури Сенатом), пише Голос Америки.

Трамп написав у Twitter, що на цій посаді Малвені «замінить генерала Джона Келлі, який гідно служив нашій країні».

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Згідно з повідомленням президента, Келлі допрацює до кінця року. Трамп написав, що хоче «особисто подякувати йому за службу».

Раніше Трамп заявив, що відбирає на одну з найважливіших посад у системі виконавчої влади США серед п'яти кандидатів. Малвені став третім головою апарату Білого дому менш, ніж за два роки президентства Трампа.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп має намір відправити у відставку керівника апарату Білого дому Джона Келлі. Уточнюється, що у Келлі склалися напружені стосунки як з самим президентом, так і з рядом чиновників. Крім того, на звільнення Келлі також наполягає перша леді Меланія Трамп.