Главі адміністрації Трампа загрожує відставка після конфлікту з Меланією Трамп - ЗМІ

Меланія неодноразово просила Джона Келлі призначити на посади в адміністрацію кількох своїх помічників, однак він місяцями не відповідав на її запити.

Президент США Дональд Трамп має намір відправити у відставку керівника апарату Білого дому Джона Келлі.

Уточнюється, що у Келлі склалися напружені стосунки як з самим президентом, так і з рядом чиновників. Крім того, на звільнення Келлі також наполягає перша леді Меланія Трамп, повідомляє NBC.

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За даними телеканалу, Меланія неодноразово просила Джона Келлі призначити на посади в адміністрацію кількох своїх помічників, однак він місяцями не відповідав на її запити.

Дізнавшись про це, Трамп прийшов в лють і зажадав від Келлі знайти місця для людей Меланії, так як у першої леді дуже мало працівників в апараті Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Меланія Трамп зажадала звільнення Світи Рікардел, яка є заступником Джона Болтона, радника Трампа з національної безпеки.