Малайзія визнала загиблими пасажирів і екіпаж літака, який впав в Індійський океан
15:53, 29 січня 2015Світ
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Уряд Малайзії офіційно повідомив про те, що літак Malaysia Airlines рейсом МН370 зазнав катастрофи, і всі його пасажири і члени екіпажу загинули.
REUTERS
Офіційна заява дасть змогу сім'ям загиблих отримати компенсацію від Malaysia Airlines або страхових компаній, передає "Апостроф" з посиланням на CNN. При цьому пошуки зниклого Boeing-777 будуть продовжені.
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Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що вилетів у березні 2014 року з Куала-Лумпура в Пекін, впав приблизнов південній частині Індійського океану. На його борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.
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