Малайзія визнала загиблими пасажирів і екіпаж літака, який впав в Індійський океан

Офіційна заява дасть змогу сім'ям загиблих отримати компенсацію від Malaysia Airlines або страхових компаній, передає "Апостроф" з посиланням на CNN. При цьому пошуки зниклого Boeing-777 будуть продовжені.

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Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що вилетів у березні 2014 року з Куала-Лумпура в Пекін, впав приблизнов південній частині Індійського океану. На його борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.