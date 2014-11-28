З Харкова до Нідерландів відправився останній літак з останками загиблих пасажирів збитого Boeing-777
Із Харкова до Нідерландів відправився останній літак із рештками тіл загиблих пасажирів збитого малайзійського літака Boeing-777.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 12.15 голландський військово-транспортний літак із шістьма контейнерами з рештками тіл злетів у міжнародному аеропорту “Харків”.
Перед відправкою тіл в аеропорту пройшла траурна церемонія прощання, в якій взяли участь голова Харківської ОДА Ігор Балута, міністр безпеки та юстиції Королівства Нідерландів Іво Опстельтен, члени міжнародної слідчої комісії з розслідування авіакатастрофи.
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Очікується, що це остання у цьому році відправка тіл.
Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів.
24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.