Міністр закордонних справ Греції виступив за федеративну Україну

Про це він заявив в інтерв'ю французькому виданню L'Humanité, передає "ЄвроПравда". "Я виступаю за ідею федеративної України. Я не розумію країни Західної Європи, коли вони кажуть, що федеративна система не є хорошим рішенням для України через росіян. Ми знаємо приклад Федеративної Республіки Німеччини, і автономних областей в Іспанії", - зазначив він.

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За словами голови МЗС, можливе тільки політичне рішення конфлікту на сході України. "Зброя не буде працювати. Війна ніколи не буває хорошим рішенням",- заявив Нікос Котзіас.

Окрім цього, міністр заявив, що Греція - європейська країна і "має право висловлювати свою думку та інтереси з усіх питань, включаючи політику щодо Росії".

"Ми не приймаємо ситуації, коли політика Європи щодо РФ буде вирішуватися за межами інститутів ЄС", - підкреслив Нікос Котзіас.

"Ми не хочемо, щоб ЄС будував свою політику, грунтуючись на інтересах тих країн, які мають емоційні історичні відносини з Росією", - додав міністр. "Але ми не закриваємо очі на дестабілізацію на кордоні Росії і України. ЄС повинен придумати нову стратегію", - переконаний він.