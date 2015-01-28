В Європарламенті назвали "неприйнятною" відкриту проросійську позицію нового уряду Греції

Як передає власний кореспондент УНІАН, такі висловлювання лунали сьогодні у Брюсселі на пленарному засіданні Європарламенту.

Зокрема, лідер зелених Ребекка Хармс заявила, що „була нажахана деякими повідомленнями з держав-членів, зокрема, з Афін, стосовно того, що у майбутньому ми ухвалимо іншу позицію щодо Росії у зв’язку з цим конфліктом”.

„Я завжди була солідарною із Грецією, але я також закликаю Грецію продемонструвати солідарність з країнами на сході Європи”, - заявила вона.

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Хармс переконана, що Європейський парламент „повинен чітко заявити свою позицію до проведення надзвичайного засідання Ради ЄС з закордонних справ і заявити, що ми залишаємося єдиними”. „Ми повинні гарантувати, що міністри також є єдиними”, - додала вона.

Таку ж позицію висловив і представник європейських народників Крістіан Дан Преда (Cristian Dan Preda, Румунія). „Я погоджуюсь з тим, що сказала колега стосовно поведінки Греції. Ми всі були здивовані, коли дізналися про цю неприйнятну поведінку. Я думаю, що те, що пан Ципрус хоче зробити, є неприйнятним”, - наголосив він.

Ці висловлювання прозвучали під час обговорення пропозиції зелених внести на розгляд цього пленарного засіданні загострення ситуації на сході України. „Від імені моєї групи я прошу, щоб ми обговорили розвиток у Маріуполі та на сході України на цьому пленарному засіданні навіть при відсутності Могеріні (Високий представник ЄС). Наша мета – не перефразовувати дискусію та рішення, які були ухвалені на останній сесії у Страсбурзі. Я прошу про це, тому що я переконана, що важливо реагувати на жахливий розвиток на сході України та чітко показати, що ми уважно слідкуємо за розвитком та ставимося до цього дуже серйозно”, - аргументувала запит Хармс.

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При цьому вона наголосила, що мета політичної роботи ЄП стосовно України та Росії – „гарантувати мир та безпеку”. „Ми повинні реагувати на погіршення ситуації та покласти край трагічним смертям на сході України. Я переконана, що ми повинні знову обговорити це питання”, - сказала політик.

Але ця пропозиція не знайшла підтримки в сесійні залі, оскільки, як пояснив Дан Преда, у цей понеділок це питання обговорювалося в рамках засідання Комітету із закордонних справ у присутності українського посла в ЄС. „Всі політичні групи чітко заявили свої позиції. Я не вважаю, що щось ще можна додати”, - констатував він.

Як повідомлялося, в оприлюдненій 27 січня заяві лідери ЄС висловили стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації в сфері безпеки та гуманітарної ситуації на сході Україні та поклали за це відповідальність на Росію. Також лідери ЄС закликали міністрів закордонних справ на надзвичайному засіданні, яке відбудеться 29 січня, дати оцінку та розглянути можливу реакцію, включаючи нові санкції.

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Заява була підготовлена в кабінеті президента Європейської Ради Дональда Туска. Там стверджують, що Туск телефонував Алексісу Ципрасу і що вони контактували з усіма вищими посадовими особами в усіх столицях. У Туска також стверджують, що ніхто з представників грецької сторони не висловив заперечень до ранку 27 січня.

Новий ультралівий уряд Греції офіційно заперечив заяву Євросоюзу із засудженням залучення Росії до кризи в Україні та із закликом щодо більш широких санкцій.

Як пишуть європейські ЗМІ, відповідна заява була розповсюджена для преси новим грецьким урядом. „Вищезгадана заява (ЄС) була оприлюднена в неустановленому порядку, без отримання згоди держав-членів, зокрема, без отримання згоди Греції. У цьому зв’язку підкреслюється, що Греція не згодна з цією заявою”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що новий прем’єр-міністр Греції Ципрас, відомий своїми проросійськими настроями, у телефонній розмові з Високим представником ЄС Федерікою Могеріні вже висловив своє незадоволення.