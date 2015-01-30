Росія назвала політ над Ла-Маншем бомбардувальників Ту-95 "рутинним патрулем"

Він підкреслив, що два російських військових літаки здійснювали "рутинний повітряний патруль" над відкритим морем, а політ проходив у відповідності з міжнародними правовими нормами, передає Бі-бі-сі.

"Британська сторона висловила стурбованість у зв'язку з тим, що польоти російських військових літаків нібито внесли дезорганізацію в роботу цивільної авіації в районі Британських островів", - сказано у заяві.

Читайте такожРосійські кораблі почали військові навчання в протоці Ла-МаншЯковенко підкреслив, що побоювання британської сторони абсолютно не зрозумілі, оскільки це був рутинний патруль.

Раніше МЗС Британії викликало посла Росії для дачі пояснень, чому російські бомбардувальники Ту-95 без будь-яких погоджень пролетіли над Ла-Маншем, через що авіадиспетчерам довелося змінити маршрути прямування цивільних літаків.