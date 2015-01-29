Лондон чекає від Росії пояснень з приводу Ту-95 над Ла-Маншем

Влада Великобританії вважає, що російські військові літаки заважали цивільної авіації. Після інциденту ВВС Сполученого королівства були приведені в найвищий рівень боєготовності, як під час Битви за Британію 1940 року, пише Lenta.ru.

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Раніше офіційний представник британського Міноборони заявив, що російські бомбардувальники кордонів повітряного простору Великобританії не порушили.

Російські військові повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники ВПС Росії Ту-95МС 29 січня успішно завершили 19-годинний переліт через нейтральні води в акваторіях Баренцева і Норвезького морів, а також Атлантичного океану. Про це заявив представник Міноборони Ігор Клімов.