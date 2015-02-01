НАТО планує створити в шести країнах Східної Європи спеціальні центри - ЗМІ

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з посиланням на власні джерела в Альянсі, передає Deutsche Welle.

За інформацією видання, "інтеграційні підрозділи сил НАТО" з'являться в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Болгарії. Окрім того, в майбутньому такий центр може з'явитися і в Угорщині.

У кожному такому центрі будуть перебувати до 40 військовослужбовців Альянсу, при цьому половину з них становитимуть місцеві військові. Бундесвер нібито готовий виділити для участі в цій програмі 25 військовослужбовців.

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Вже цього року на створення центрів та інфраструктурні заходи НАТО планує виділити зі спільного бюджету 25 мільйонів євро. Загалом же в наступні п’ять років витрати НАТО на реалізацію плану дій з підвищення боєготовності можуть становити від 400 до 800 мільйонів євро. Щоправда, це лише 10 відсотків від необхідних коштів, тоді як решту 90 відсотків змушені будуть сплатити держави-члени з власної кишені, додає газета.

Завданням нових центрів стане підготовка навчань сил швидкого реагування НАТО, а в разі надзвичайних ситуацій вони візьмуть на себе роль пунктів управління та зв'язку. Створення спеціальних центрів у країнах Східної Європи є частиною концепції НАТО, яку планують затвердити на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в четвер, 5 лютого.