Обвинувачену у держзраді росіянку відпустили з-під арешту на підписку про невиїзд - ЗМІ
Російський слідчий звільнив обвинувачену у державній зраді на користь України громадянку РФ, багатодітну матір Світлану Давидову під підписку про невиїзд.
Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на її адвоката Сергія Бадамшина.
"Прийняте рішення про скасування запобіжного заходу", - сказав Бадамшин. Адвокат пояснив, що найближчим часом Давидова вийде зі слідчого ізолятора. "Вона поїде у Вязьму до своїх дітей", - додав захисник.
"Слідчий пояснив, що від адвоката надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу і він вирішив, що воно достатньо вмотивоване і таке, що підлягає задоволенню", - сказав Бадамшин.
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29 січня Лефортовський суд Москви видав санкцію на арешт до 19 березня Давидової, яка є матір'ю сімох дітей. Вона перебувала у московському СІЗО "Лефортово". За даними ЗМІ, Давидова у квітні минулого року зв'язалася з українським посольством і повідомила, що військова частина поряд з її будинком у Вязьмі Смоленської області спорожніла. Крім того, вона припустила, що солдати могли бути скеровані в Донецьк. Після цього проти неї в РФ порушили кримінальну справу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, в МЗС України заявили, що ситуація навколо Давидової свідчить про деградацію правоохоронної системи РФ і критичної ситуації із правами людини у цій країні. За словами речника МЗС України Євгена Перебийніса, «уся ця ситуація навколо громадянки Давидової свідчить про дуже серйозну деградацію правоохоронної системи у Росії і взагалі про критичну ситуацію із правами людини в цій країні».