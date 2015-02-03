Обвинувачену у держзраді росіянку відпустили з-під арешту на підписку про невиїзд - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на її адвоката Сергія Бадамшина.

"Прийняте рішення про скасування запобіжного заходу", - сказав Бадамшин. Адвокат пояснив, що найближчим часом Давидова вийде зі слідчого ізолятора. "Вона поїде у Вязьму до своїх дітей", - додав захисник.

"Слідчий пояснив, що від адвоката надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу і він вирішив, що воно достатньо вмотивоване і таке, що підлягає задоволенню", - сказав Бадамшин.

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29 січня Лефортовський суд Москви видав санкцію на арешт до 19 березня Давидової, яка є матір'ю сімох дітей. Вона перебувала у московському СІЗО "Лефортово". За даними ЗМІ, Давидова у квітні минулого року зв'язалася з українським посольством і повідомила, що військова частина поряд з її будинком у Вязьмі Смоленської області спорожніла. Крім того, вона припустила, що солдати могли бути скеровані в Донецьк. Після цього проти неї в РФ порушили кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, в МЗС України заявили, що ситуація навколо Давидової свідчить про деградацію правоохоронної системи РФ і критичної ситуації із правами людини у цій країні. За словами речника МЗС України Євгена Перебийніса, «уся ця ситуація навколо громадянки Давидової свідчить про дуже серйозну деградацію правоохоронної системи у Росії і взагалі про критичну ситуацію із правами людини в цій країні».