У МЗС не розуміють, за що затримали росіянку Давидову, якщо в Україні немає військ РФ

У МЗС України вважають, що ситуація навколо громадянки Росії, багатодітної матері Світлани Давидової, яка подзвонила в українське посольство і повідомила про переміщення російських військ, свідчить про деградацію правоохоронної системи РФ та критичну ситуацію з правами людини в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Звичайно, вся ця ситуація навколо громадянки Давидової свідчить про дуже серйозну деградацію правоохоронної системи в Росії і взагалі критичну ситуацію з правами людини в цій країні”, - сказав він.

За словами Перебийноса, з тієї інформації, яку він має, ця жінка зробила громадянський вчинок.

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Перебийніс зазначив, що ця ситуація викликає дуже багато запитань. “Якщо жінка повідомила про те, що підрозділи російської армії, за її інформацією, відбули в Україну, і це є, з точки зору російських правоохоронних органів зрадою Росії і таємною інформацією, яку ніхто не мав дізнатися, - це одна справа. Якщо російських військ на території України немає, як намагається довести Росія, тоді за що саме її затримали?”, - запитав Перебийніс.

“Не хотілося б думати, звичайно, що прослуховуються телефони українського дипломатичного представництва, але ця вся ситуація викликає питання, яким чином правоохоронним органам Росії вдалося дізнатися про цей дзвінок”, - сказав він.

Як зазначив Перебийніс, він не може підтвердити факт такого дзвінка, оскільки у Посольство України в РФ телефонують дуже багато людей.

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Як повідомляв УНІАН, громадянку Росії затримали за підозрою у зраді після того, як вона зателефонувала до Посольства України в РФ з інформацією про переміщення російських військових. Жінку затримали у Вязьмі, за 240 км на захід від Москви. Вона перебуває в СІЗО Лефортово у Москві.

За словами її адвоката Андрія Стебенєва, 36-річна жінка, мати сімох дітей "зателефонувала туди, куди не повинна була, і сказала те, що не мала казати".

Її чоловік Анатолій Горлов повідомив, що Світлана телефонувала до посольства у квітні минулого року.