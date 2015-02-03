У США опублікують продовження культового роману "Убити пересмішника"

Американська письменниця Харпер Лі, автор однієї з культових книг усіх часів "Убити пересмішника", через 50 років після виходу роману видасть свою другу книгу, передає BBC.

Новий роман Харпер Лі, названий словами з пророцтва Ісаї "Піди, постав сторожа" надійде в продаж у липні.

Книга була закінчена в 1950-ті роки, перш ніж вийшов "Пересмішник", проте за наполяганням видавця Лі не стала її публікувати.

Видавець хотів, аби спочатку вийшла книга, в якій головна героїня Джин Луїза Фінч - ще дитина.

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У заяві Лі, якій зараз 88 років, говориться, що вона задоволена і приємно здивована тим, що книга нарешті буде надрукована.

Джин Луїза Фінч повертається додому з Нью-Йорка, щоб побачитись зі своїм батьком Аттікусом Фінчем. Дія розгортається в тому ж вигаданому місті Мейкомб, штат Алабама, де відбуваються події "Пересмішника".