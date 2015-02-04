Конструктор Lego випередив "Монополію" і ляльку Барбі в рейтингу найкращих іграшок

Конструктор Lego було визнано найкращою в світі іграшкою, яка випередила «Монополію» і ляльок Action Man, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Express. Відповідний рейтинг було складено ресурсом ToyNews шляхом опитування виробників іграшок та інших професійних учасників цієї індустрії.

До хіт-листа також увійшли гоночні машинки й траси Scalextric (четверте місце). На п'ятому місці опинилися настільні ігри Subbuteo. Шосту-сьому сходинки поділили кубик Рубика та іграшки з «Зоряних воєн».

Замкнули першу десятку машинки Matchbox, лялька Барбі та гральні карти.

Читайте такожАвстралієць відтворив Помпеї з конструктора Lego (фото)

Як зазначає видання, в минулому конструктори Lego вже очолювали топ-листи кращих іграшок, проте лише в цьому випадку вони стали лідерами списку за версією виробників, а не громадськості, як це було раніше.

Lego - серії іграшок, що представляють собою набори деталей для складання та моделювання різноманітних предметів. З 1949 року конструктори випускає група компаній Lego Group, головний офіс якої знаходиться в Данії. З тих пір Lego розширила сферу своєї діяльності, створивши фільми, ігри, конкурси, а також відкривши шість тематичних парків розваг.