До 80-річчя "Монополії" в коробки з грою покладуть справжні гроші

Видавець Hasbro оголосив, що упакує справжні гроші замість паперових у вісімдесят коробок з нового колекційного видання настільної гри «Монополія», передає Lenta.ru з посиланням на портал The Verge. Тираж випуску обмежать 30 тисячами примірників. Розповсюджувати видання будуть на території Франції, акцію приурочили до вісімдесятиріччя «Монополії».

Весь запас ігрової валюти замінять на євро лише в одній коробці. Тому, хто її придбає, дістанеться 20,5 тисячі євро.

В інших 79 коробках проведуть часткову заміну. У десяти примірниках буде по одній банкноті номіналом 100 євро та 300 євро в банкнотах номіналом 20 і 50 євро. В останні 69 копій покладуть по 150 євро в банкнотах номіналом 10 і 20 євро.

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У Hasbro розповіли, що екземпляри зі справжніми та паперовими грошима не будуть відрізнятися за вагою, але коробки з євро вийшли трохи пухкішими за звичайні.

«Монополія» - популярна настільна гра в жанрі економічної стратегії, розрахована на двох і більше учасників. Перемагає той, хто найбільш вдало розпорядитися стартовим капіталом і доведе супротивників до банкрутства. Першу подібну гру (The Landlord's Game) випустили на початку XX століття в навчальних цілях, щоб пояснювати на її прикладі теорію єдиного податку.