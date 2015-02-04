Нового президента Польщі обиратимуть 10 травня

Як передає кореспондент УНІАН, дату проведення виборів оголосив сьогодні у Варшаві голова Сейму Радослав Сікорський, до повноважень якого належить ухвалення цього рішення.

"Свобода, яку ми вибороли 25 років тому, є цінністю, про яку ми повинні дбати, незалежно від політичних поглядів. Закликаю з повагою поставитись до цієї свободи та наших процедур, щоб не ставити під сумнів чесність виборчого процесу", - сказав Сікорський, оголошуючи дату виборів.

Він також побажав учасникам президентської кампанії провести її у дусі взаємної поваги.

Згідно з даними останніх соціологічних опитувань, обраний президентом Польщі в 2010 році Броніслав Коморовський має усі шанси знову бути обраним навіть у першому турі виборів.

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Довідка УНІАН. Дату виборів президента Польщі призначає спікер Сейму.

Повноваження нинішнього президента Броніслава Коморовського закінчуються 6 серпня 2015 року.