Польща вимагає від генконсульства Росії сплатити оренду за 10 років - ЗМІ

Після того як суд Петербурга постановив виселити за несплату оренди польське генконсульство, аналогічні претензії до російського генконсульства пред’явила влада Гданська і вимагає сплатити 2,3 млн злотих оренди. Про це пише видання Gość Gdański, передає Українська правда.

Генеральне консульство РФ у Гданську від 1951 року займає два приміщення на вулиці Баторія і за цей час жодного разу не вносило орендну плату за користування будівлями.

"Двосторонні консультації з приводу цієї нерухомості тривають вже близько 10 років і не дійшли в цьому питанні до жодного порозуміння. Тому Гданський магістрат ще влітку надіслав консульству рахунок на сплату за користування нерухомістю за 10 років на суму 2,3 млн злотих" - зазначив представник муніципальної прес-служби Даріуш Володжко.

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За його словами, в магістраті досі не отримали відповіді від російського консульства.

У російському консульстві відмовились надавати коментарі з цього приводу.

В той же час, за словами Володжко, російська сторона вважає, що приміщення, зайняті консульством, належать їй, оскільки у 18 столітті Росія володіла нерухомістю у Гданську.

За інформацією видання, аналогічну проблему має і Варшава, якій Росія за оренду 6 приміщень у столиці винна 8 млн злотих.

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Нагадаємо, Арбітражний суд Петербурга і Ленінградської області постановив виселити генеральне консульство Польщі у Санкт-Петербурзі за несплату оренди.

Згідно з рішенням суду, з польського генконсульства буде стягнуто 74 млн рублів і судові витрати.