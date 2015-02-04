Кандидат на пост голови Пентагону підтримує надання зброї Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Картер сказав сьогодні у Вашингтоні під час слухань на засіданні Комітету з питань збройних сил в Сенаті США. (Слухання транслювались на сайті Міністерства оборони США).

Зокрема, Картер рішуче заявив, що вважає, що Сполучені Штати повинні підтримати Україну, щоб вона могла захищатися. При цьому він відзначив, що якщо говорити про види озброєння, то, на думку Картера, необхідно отримати відповідну інформацію від американських та українських високопосадовців.

Разом з тим він висловив власну думку з цього питання.

”Я схиляюсь в напрямку того, щоб забезпечити їх військовою зброєю, включно з наданням того, про що ви, я впевнений, мене питаєте - летальною зброєю”, - відзначив Картер, відповідаючи на запитання голови Комітету з питань збройних сил Сенату США Джона Маккейна.

Читайте такожБайден 6 лютого обговорить з лідерами ЄС питання санкцій проти РосіїОкремо, відповідаючи на уточнювальне запитання Маккейна, Картер додав, що виступає за надання українській армії військового обладнання.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року президент США Барак Обама запропонував кандидатуру Картера на пост секретаря Департаменту оборони (Міністерства оборони).