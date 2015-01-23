Маккейн: ненадання Україні зброї буде сигналом слабкості для потенційних агресорів у всьому світі

Про це йдеться у зверненні Маккейна на офіційному сайті, передає Радіо Свобода.

«Для президента настав час, щоб продемонструвати дух рішучості, надавши Україні допомогу летальною зброєю, якої вона потребує для захисту. Недотримання цієї вимоги буде чіткою ознакою слабкості не тільки для Путіна, але і для потенційних агресорів у всьому світі», – наголосив сенатор США.

На думку Маккейна, «санкції і низькі ціни на нафту зашкодили російській економіці, але не змогли приборкати агресію Володимира Путіна в Україні».

Читайте такожМаккейн закликав Росію повернути Крим і забратися зі східної УкраїниУ своїй заяві сенатор Маккейн нагадав, що за час збройного протистояння на сході України загинули майже п’ять тисяч осіб.

Він також згадав слова президента України Петра Порошенка, що в Україні нині перебуває дев’ять тисяч російських військових і що Москва далі надсилає на Донбас танки, важку артилерію і бронетехніку.

Нагадаємо, РФ з лютого здійснює воєнну агресію проти України. У відповідь на це ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили санкції проти окремих посадовців та установ. Однак, Путіна це не зупиняє.

18 вересня на спільному засіданні палат Конгресу США у Вашингтоні президент України Порошенко закликав світ надати українській армії зброю.

21 вересня сенатор Маккейн розкритикував рішення Адміністрації президента США, яка відмовила президенту України Порошенку в проханні про надання зброї.