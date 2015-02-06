У своєму "мирному плані" Путін погрожує зрівняти Донбас з землею - журналістка

Як повідомляють джерела, в документі є погрози зрівняти з землею Схід України.

Про це в ефірі каналу “24” розповіла журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, посилаючись на офіційних осіб та журналістів, які летіли в одному літаку з Держсекретарем США Джоном Керрі.

"Офіційні особи мені сказали, що вони бачили цей план. Він є неприйнятним. Вони сказали трішки серйозніше слово насправді, матюкливе навіть", — розповіла Гонгадзе.

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За її словами, Меркель і Олланд нібито переглянули цей документ, викинули звідти все, що не може бути прийнятним, і завтра поїдуть із цим планом до Путіна.

"Ми ніхто не бачили цього плану насправді. Але кажуть, що він дуже великий і там насправді є погрози про те, що вони зрівняють Східну Україну (з землею – ред.)", — сказала Гонгадзе.