Армія Латвії зафіксувала військовий корабель РФ і підводний човен у своїх водах

Про це Національні збройні сили повідомили у своєму Twitter.

Armed Forces on 6 FEB in LV EEZ 10 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Finik-class ship, and submarine. — NBS (@Latvijas_armija) February 6, 2015

"Збройні сили 6 лютого у виключній економічній зоні Латвії на відстані 10 морських миль від територіальних вод країни (близько 18,5 км. - Ред.) зафіксували військовий корабель РФ класу Finik, а також підводний човен", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що головний штаб Сил оборони Естонії звинуватив Росію в перетині повітряного кордону держави. Літак Ан-72 увійшов 25 грудня в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо на глибину 1,2 морської милі і пробув там близько хвилини.