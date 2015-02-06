Розпочалася триденна 51-я Мюнхенська конференція з безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, конференція стартувала о 16.00 за київським часом

Голова конференції, німецький дипломат Вольфганг Ішингер виступив з вітальним словом. Зокрема, Ішингер зазначив, що криза в Україні також буде в центрі уваги роботи конференції.

Відкривають дискусію із вступними заявами міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте такожПорошенко зустрінеться з генсеком НАТО в рамках Мюнхенської конференціїОсновне завдання конференції, як зазначають організатори, обговорити поточні та майбутні проблеми в безпеці і зовнішньої політики. Основними темами 51-й Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) буде крах міжнародного порядку у зв'язку з кризою в Україні та його наслідки для європейської архітектури безпеки, а також ситуації на Близькому Сході. Глобальна криза біженців і боротьба з тероризмом також буде серед основних проблем на конференції цього року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко планує виступити у суботу, 7 лютого, на 51-й Мюнхенській конференції з безпеки.

MSC триватиме три дні, 6-8 лютого. Передбачається, що в роботі конференції у суботу візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та держсекретар США Джон Керрі, президент Європейського парламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Загалом, передбачається участь понад 400 осіб, які приймають рішення в міжнародній політиці, в тому числі близько двадцяти глав держав і урядів і більше шістдесяти міністрів закордонних справ і оборони.