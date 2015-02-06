Столтенберг: Росія ізолювала себе своїми ж діями та вибором

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив у своїй вступній заяві на 51-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Росія сама себе ізолювала своїми діями і своїм вибором. Ніхто не змушував Росію анексувати Крим, і ніхто не змушує Росію дестабілізувати Україну. Росія несе відповідальність за небезпечну ситуацію, в якій ми сьогодні перебуваємо. Тому ми закликаємо Росію змінити свій курс, ставитися до своїх сусідів як до суверенних держав, відновити свої зобов'язання, дотримуватися їх і зробити внесок у пошук мирного розв'язання кризи в Україні", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що західні країни повинні докласти всіх зусиль для захисту світового порядку і безпеки.

Читайте такожБайден: Росії не дозволять перемалювати карту Європи"Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити світовий порядок... Світ змінюється, ми повинні адаптуватися... Холодна війна ввійшла в історію і повинна там залишатися... Ми докорінно переглядаємо оборонну стратегію НАТО, щоб були потрібні нам сили, в потрібний момент у потрібному місці. Йдеться про найбільше і наймасштабніше посилення нашої колективної оборони з моменту закінчення холодної війни", - наголосив генсек НАТО.

У світлі цих подій він вважає важливим посилювати Альянс, зміцнювати відносини з партнерами та розробити курс подальших відносин з РФ.

"НАТО не прагне до конфронтації з Росією", - наголосив Столтенберг.

Довідка УНІАН. Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим і поставляє на схід України - в Луганську і Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», важке озброєння і боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч людей загинули, понад 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були змушені покинути свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, поставляючи на Донбас навіть регулярні війська.