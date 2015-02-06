ЗМІ: глави МЗС Німеччини і РФ можуть обговорити в Мюнхені ситуацію в Україні

Про це повідомив ТАСС інформоване диписточник. "Така зустріч може відбутися 7 лютого у другій половині дня", - сказав співрозмовник.

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За його словами, центральною темою стане ситуація в Україні та питання європейської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого президент Петро Порошенко виступить на 51-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 6 по 8 лютого.