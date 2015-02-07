Рішення США про зброю для України залежатиме від успіху мирних переговорів - Могеріні

США ще не прийняли рішення про поставки зброї Україні, воно буде залежати від здатності європейських лідерів забезпечити успіх мирних переговорів.

Про це сказала високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні у коментарі газеті La Repubblica, передає Українська правда.

"Якщо вже ми займаємось пошуком політичного вирішення на найвищому рівні, як це робимо ми, то забезпечення зброєю однієї з сторін мені не здається дуже послідовним жестом" - сказала вона.

За її словами, поставки зброї – це завжди двостороннє рішення і на європейській арені вона не бачить подібних поштовхів. Що ж до США, то багато що буде залежати від зусиль з мирного врегулювання європейської сторони.

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"США це ще обговорюють, рішення не прийняте. Багато чого буде залежати від нашої здатності знайти мирне вирішення цієї кризи. Однак можливості військового вирішення не існує" - наголосила очільниця європейської дипломатії.

"Рішення про збільшення зусиль для знаходження політичного розв’язання кризи було прийнято одноголосно. Ми з США знаходимося у постійному контакті і навіть американська сторона переконана, що вихід може бути лише дипломатичний" - наголосила Могеріні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз підтримує ініціативи президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи на сході України.