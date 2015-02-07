Рішення США про зброю для України залежатиме від успіху мирних переговорів - Могеріні
За її словами, поставки зброї - це завжди двостороннє рішення і на європейській арені вона не бачить таких поштовхів.
США ще не прийняли рішення про поставки зброї Україні, воно буде залежати від здатності європейських лідерів забезпечити успіх мирних переговорів.
Про це сказала високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні у коментарі газеті La Repubblica, передає Українська правда.
"Якщо вже ми займаємось пошуком політичного вирішення на найвищому рівні, як це робимо ми, то забезпечення зброєю однієї з сторін мені не здається дуже послідовним жестом" - сказала вона.
За її словами, поставки зброї – це завжди двостороннє рішення і на європейській арені вона не бачить подібних поштовхів. Що ж до США, то багато що буде залежати від зусиль з мирного врегулювання європейської сторони.
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"США це ще обговорюють, рішення не прийняте. Багато чого буде залежати від нашої здатності знайти мирне вирішення цієї кризи. Однак можливості військового вирішення не існує" - наголосила очільниця європейської дипломатії.
"Рішення про збільшення зусиль для знаходження політичного розв’язання кризи було прийнято одноголосно. Ми з США знаходимося у постійному контакті і навіть американська сторона переконана, що вихід може бути лише дипломатичний" - наголосила Могеріні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз підтримує ініціативи президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи на сході України.