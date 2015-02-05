Столтенберг: країни НАТО індивідуально вирішать питання про постачання зброї Україні

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю британському виданню The Telegraph, передає "Апостроф".

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"Що стосується зброї, НАТО нею не володіє, тому питання поставок повинен кожен член альянсу вирішувати індивідуально", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Він додав, що НАТО повністю підтримує всі зусилля для вирішення конфлікту на Донбасі, в тому числі ініціативу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда відвідати Київ і Москву.

"Ситуація в Україні дуже серйозна, агресія зростає, як і кількість жертв, з'явилися жертви серед мирного населення. Ми бачимо, що Росія посилює підтримку сепаратистів, поставляючи їм зброю, техніку, навчаючи їх, і це робить консенсус все більш необхідним", - сказав генсек НАТО.