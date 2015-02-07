Меркель сумнівається в успіху проведених переговорів у Кремлі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що військовим шляхом кризу в Україні не подолати, і Росія має зробити свій внесок у розв'язання ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Більше року ми переживаємо кризу в Україні. Криза, яка поставила під запитання світопорядок у всьому світі. Дії Росії порушили мир і порядок, і принципи спільного існування в Європі. Була порушена цілісність, порушені принципи міжнародного права", - сказала Меркель.

За словами канцлера ФРН, ніхто не зацікавлений в розколі Європи. "Ми хочемо побудувати безпеку в Європі спільно з Росією, не проти Росії... Росія має зробити свій внесок у розв'язання кризи в Україні. Військовими шляхами цю кризу ми не зможемо розв’язати. Тому тут потрібно зробити кроки на здійснення Мінських домовленостей. Це також переговори, які пройшли нещодавно в Києві і в Москві... Після вчорашніх переговорів спільно з президентом (Франції Франсуа) Олландом (у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним) ми ще не знаємо, чи доб'ємося ми успіху, але я вважаю, що цей візит мав сенс", - сказала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, основне завдання конференції MSC, як відзначають її організатори, - обговорити поточні і майбутні проблеми безпеки і зовнішньої політики.

Основними темами 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки будуть крах міжнародного порядку у зв'язку з кризою в Україні і його наслідки для європейської архітектури безпеки, а також ситуація на Близькому Сході. Глобальна криза біженців і боротьба з тероризмом також будуть серед основних обговорюваних проблем на конференції цього року.

Президент України Петро Порошенко сьогодні виступить на Мюнхенській конференції з безпеки.

MSC триватиме три дні - 6-8 лютого. Передбачається, що в роботі конференції сьогодні візьмуть участь держсекретар США Джон Керрі, президент Європарламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.