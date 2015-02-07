Сенатор Грехем пояснив, чому США мають допомогти Україні у зміцненні оборони

Американський сенатор Ліндсей Грехем вважає, що США мають відповісти позитивно на прохання України про допомогу у зміцненні оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

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"Ось у чому я не згодний з позицією канцлера (Німеччини Ангели Меркель), вона не бачить те, що озброєння тих, хто готовий битися за свою свободу, може поліпшити ситуацію. А я бачу, як це може поліпшити ситуацію. Це підвищить витрати російського втручання, і люди дізнаються, що боротьба за свободу - це не порожні слова... Конгрес США зараз починає формувати консенсус демократів і республіканців, консерваторів і лібералів про те, що нашим інтересам національної безпеки, інтересам світу відповідає підтримка України - політична, економічна, і надання їй оборонного потенціалу для протидії тому, що заперечує пан Лавров. Завжди є небезпека, коли ухвалюєш рішення, рішення з питань смерті і життя, свободи і тиранії. Але що витримало випробування часом - коли люди борються за свободу, допомагати їм потрібно у міру можливості... Мені здається, що є в Америці консенсус в тому, що правильна позиція, хоча вона пов'язана з ризиком, полягає в тому, щоб відповісти позитивно на прохання українців допомогти їм зміцнити оборону", - сказав Грехем.

За словами сенатора-республіканця, європейські друзі "також мають нести відповідальність за цю проблему. Саме ви, так би мовити, запрошували Україну приєднатися до системи правової держави, де люди вирішують свої конфлікти шляхом переговорів і самовизначення".

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«Може, ми все ж таки заборгували щось українцям, тому що ми говорили про ці цінності, а наші російські колеги відкинули все, за що ви виступаєте у ціннісному відношенні, вони направили танки натомість... Я хочу сказати: нічого не зміниться в Україні, поки аналіз витрат не зміниться для тих, хто намагається знищити цю демократію, що бореться», - сказав Грехем.

Як сказав сенатор, не можна повертатися спиною до тим, хто бореться за демократію.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Мюнхенській конференції з безпеки Меркель заявила, що прогрес у розв'язанні кризи в Україні неможливо забезпечити шляхом поставок зброї.