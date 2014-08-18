Німеччина також відкидає прохання України про військову допомогу

Таку заяву зробив офіційний представник німецького міністерства закордонних справ у відповідь на відповідне прохання Києва, передає Deutsche Welle.

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Офіційний Берлін відкидає прохання Києва про надання військової допомоги для протидії проросійським сепаратистам на сході країни. "Те, що українське керівництво, зважаючи на дуже важке воєнне становище на сході України, висловлює таке побажання, можна зрозуміти", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Німеччини. Однак, за його словами, "в німецькому уряді не обговорюється питання надання військового спорядження Україні" для вирішення конфлікту на кордоні з Росією.

Разом з тим уряд країни підтвердив, що українська сторона запросила канцлера Ангелу Меркель відвідати Київ у суботу. Наразі це запрошення аналізується.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін у Берліні звернувся до країн Євросоюзу та НАТО з проханням про військову допомогу.