BBC: У Багдаді вибух, більше тридцяти загиблих (фоторепортаж)

Щонайменше 34 людини загинули в результаті трьох вибухів у Багдаді, повідомляє місцева поліція, передає BBC Україна.

Перший вибух був влаштований смертником в ресторані у шиїтському районі іракської столиці: загинули 22 людини, ще як мінімум 50 отримали поранення.

Інші два вибухи прогриміли на двох ринках Багдада - у центрі міста та у південно-західній його частині. Число загиблих уточнюється.

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Чергова серія нападів сталася в той день, коли в Багдаді планували вперше за понад 10 років відмовитися від комендантської години.

У четвер іракська влада анонсувала, що режим комендантської години буде скасовано в суботу опівночі.

Поліція наразі не пов'язує вибухи з планами щодо комендантської години.