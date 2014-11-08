В результаті вибухів в Багдаді загинули 33 людини
22:30, 08 листопада 2014Світ
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Кількість жертв вибухів в столиці Іраку Багдаді зросла до 33 осіб. Раніше повідомлялося про 20 загиблих.
REUTERS
В результаті вибухів також постраждали близько 100 осіб."Вибухи прогриміли в шиїтському районі столиці", - йдеться у повідомленні агентства Франс Прес, що посилається на представників місцевої влади, передають РИА Новости.
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Місія ООН в Багдадіминулого тижня опублікувала заяву, в якій говориться, що за жовтень від хвилі насильства в країні загинули більше 1200 осіб. Найнебезпечнішим містом країни в жовтні став Багдад. В іракській столиці за місяць зафіксована загибель 379 мирних жителів, говориться в повідомленні представників ООН.
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