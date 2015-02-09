Меркель заявила, що не зможе жити, якщо не спробує добитися припинення вогню на Донбасі

20:36, 09 лютого 2015
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що "не зможе жити", не зробивши спробу все-таки ввести режим "припинення вогню" на Донбасі.

REUTERS

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом США Бараком Обамою, пише 112 Україна.

"Французький президент і я вирішили зробити ще одну спробу подальшу для того, щоб вирішити проблеми з дипломатією. У нас є Мінські домовленості, які не здійснюються, ситуація на місцях погіршується. Є можливість все-таки спробувати ввести "припинення вогню" і створити умови, які потрібні для припинення вогню. Я абсолютно впевнена, що ми можемо зробити це разом. Я особисто не зможу жити, не зробивши ці спроби", - сказала вона.

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