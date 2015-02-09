Обама повідомив про збереження санкцій проти РФ і пригрозив Москві міжнародною ізоляцією

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо закликати до дипломатичного вирішення цієї проблеми", - сказав він в ході підсумкової прес-конференції після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Президент також зазначив, що США і Німеччина згодні з тим, що санкції Заходу проти Росії повинні зберігатися, поки Москва не виконає свої зобов'язання в рамках мінських угод.

Введені до теперішнього часу Заходом санкції "поки не переконали" керівництво Росії, визнав Обама. Він також упевнений, що такі заходи мають "помітний негативний вплив на російську економіку". "Я розраховую, що ціна стане досить високою", і Росія вирішить змінити політику щодо України, зазначив Обама.

За його словами, вони з Меркель домовилися про те, що "санкції відносно Росії необхідно виконувати в повній мірі до тих пір, поки Росія не виконає взяті на себе зобов'язання". Якщо ж Росія "продовжить рухатися нинішнім курсом, то її ізоляція тільки погіршуватиметься як в політичному, так і економічному планах", зазначив він.

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Обама запевнив, що США "разом зі своїми союзниками по НАТО" будуть дотримуватися колишньої стратегії, зміцнюючи присутність у Центральній та Східній Європі. Обама також підкреслив, що в двадцять першому столітті неприпустимо "залишатися байдужими і допускати зміну кордонів у Європі".

Крім того, США продовжать працювати з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами, "щоб надати Україні необхідну фінансову підтримку". "Ми обговорили, як краще допомогти Україні захистити себе", - додав він.

Обама, крім того, повідомив, що поки не прийняв рішення про те, чи постачати Україні зброю.