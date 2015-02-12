Найближчі години стануть вирішальними для мінських домовленостей - Олланд

Найближчі години стануть вирішальними для виконання мінських домовленостей.

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд у Брюсселі журналістам перед самітом ЄС, передає французьке видання Le Figaro, пише Українська правда.

За словами Олланда, домовленості, досягнуті у Мінську під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", не гарантують довготривалого успіху.

"Це означає, що ми продовжуємо бути пильними, чинити тиск і продовжувати рух", - заявив Олланд.

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Водночас, варто зазначити, що президент Франції не пояснив. що саме повинне відбутися у "наближчі години", оскільки угода, укладена в Мінську, передбачає, що режим припинення вогню встановлюється лише з 15 лютого.

Нагадаємо, раніше Олланд заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Мінську було досягнуто всеосяжного політичного рішення.

Як відомо, саміт у Мінську за участі лідерів "нормандської четвірки" тривав протягом 16 годин, в результаті були досягнуті домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі.