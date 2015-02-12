МЗС Франції: Угода щодо "Містралів" залишається призупиненою

Угода щодо "Містралів" залишається призупиненою, незважаючи на підписання нових мінських домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в інтерв'ю телеканалу "І-теле", повідомляє ТАСС.

"Як ми можемо в нинішніх умовах виконати умови угоди, яка була укладена кілька років тому? На даний момент її виконання призупинено", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту в 2014 році.

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В даний час два вертольотоносця класу "Містраль" - "Владивосток" і "Севастополь" - знаходяться в порту Сен-Назер.

У Сен-Назер знаходилися і 400 російських моряків, яких протягом півроку готували до управління вертольотоносцем "Владивосток". Однак у середині грудня було прийнято рішення повернути їх до Росії до Нового року.

У листопаді президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносця "до подальшого повідомлення".

Санкції, введені Євросоюзом проти Москви, не перешкоджають виконанню раніше укладених контрактів, однак союзники Франції вважають передачу "Містралів" недоречною на тлі подій в Україні.