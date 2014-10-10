Російські ЗМІ: Франція знову перенесла терміни передачі першого "Містраля"

Франція зрушує терміни поставки першого корабля типу "Містраль", але поки не виходить за рамки контракту, повідомляє РИА Новости з посиланням на високопоставлене джерело в сфері військово-технічної співпраці Росії.

Передача першого "Містраля" повинна відбутися не раніше 30-31 жовтня цього року, такі терміни по контрактних зобов'язаннях Франції.

"Франція постійно пересуває вправо термін передачі першого "Містраля", пояснюючи це суто технічними причинами, що припустимо в рамках контракту. Ми поки що з цим погоджуємося", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожСША шукають покупців на "Містралі"Вертольотоносець "Містраль" водотоннажністю 21 тисяча тонн і максимальною довжиною корпусу 210 метрів здатний розвивати швидкість понад 18 вузлів. Дальність плавання - 20 тисяч миль. Чисельність команди становить 160 осіб, додатково вертольотоносець може прийняти на борт 450 осіб. Авіагрупа включає 16 вертольотів, з яких шість можуть одночасно розміщуватися на злітній палубі. Вантажна палуба корабля може вмістити понад 40 танків або 70 автомашин.

Після російської агресії проти України на Заході почали вважати небезпечним продаж Росії наступального озброєння. У середині вересня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що вертольотоносці "Містраль" можуть потрапити в Росію, якщо угода про припинення вогню на Донбасі буде дотримуватися, а процес мирного врегулювання конфлікту буде завершено.

Пізніше в польському оборонному відомстві натякнули, що в разі продажу Росії "Містралів" Польща може відмовитися від оборонного контракту з Францією щодо створення протиракетного щита вартістю 5,8 мільярда євро. Польща поряд з Молдовою, країнами Прибалтики, а також Білоруссю і Казахстаном вважається можливою наступною жертвою агресії путінської Росії.