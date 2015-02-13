У США поліцейський вистрілив у чорношкірого підлітка з іграшковим пістолетом

Інцидент стався в місті Лос-Анджелес. Потерпілий Джамар Ніколсон розповів, що вранці він йшов з друзями по вулиці, коли раптом почув голосний окрик: "Ні з місця!".

"Джамар обернувся, побачив чоловіка в цивільному і пістолет. В наступний момент підліток уже лежав на землі з кулею в спині", - йдеться в повідомленні газети Los Angeles Times, пише РИА Новости.

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Як з'ясувалося, у Джамара Ніколсона був іграшковий пістолет, який привернув увагу поліцейського, який в цей момент проводив розслідування вбивства. За словами свідків і самого потерпілого, офіцер не наказував підлітку кинути зброю, а просто вистрілив.

Разом з тим в поліції захистили свого співробітника, звернувши увагу на те, що з відстані відрізнити репліку пістолета від справжньої зброї видається неможливим.

"Коли є зброя, яка на них спрямована, немає часу думати - вона справжня або іграшка, йому 15 або 25 років?", - сказав офіцер поліції міста Стів Соборофф.

За інформацією видання, кінець ствола пістолета Ніколсона був забарвлений в помаранчевий колір - ознака того, що виріб не є вогнепальною зброєю. У листопаді 2014 року в аналогічній ситуації поліцейський застрелив 12-річного хлопчика на дитячому майданчику в місті Клівленд.