В США почалися нові сутички через вбивство поліцейським афроамериканця

За повідомленням поліції, правоохоронець захищався, оскільки хлопець, якого застрелили, дістав на заправці пістолет та направив його на поліцейського, повідомляє радіо "Свобода".



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"Один постріл влучив у підозрюваного. Ще один – у шину поліцейського автомобіля. Третій постріл ми поки що пояснити не можемо", - зазначив керівник поліції Сент-Луїса Джон Белмар.

Мати ж підлітка заявляє, що у її сина не було зброї.

Стрілянина у Сент-Луїсі відбулася після вбивства двох поліцейських у Нью-Йорку 21 грудня. Перед цим нападник оголосив у соцмережі, що буде мститися за нещодавні вбивства поліцією беззбройних афроамериканців у кількох містах США, включаючи Нью-Йорк і Сент-Луїс.

Раніше в іншому місті штату Міссурі, Фергюсоні, спалахнули великі протестичерез вбивство білим поліцейським 18-річного афроамериканця Майкла Брауна. У штаті Міссурі ввели надзвичайний стан.