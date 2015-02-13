У світі за рік загинули 66 журналістів.

Як повідомляє радіо «Свобода», міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила щорічний «Індекс свободи преси». За даними організації, в даний час у світі спостерігається суттєве погіршення ситуації зі свободою інформації, 66 журналістів загинули під час виконання службових обов'язків.

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Кількість порушень у всіх 180 країнах, де велося спостереження, зросла в 2015 році на 8% порівняно з 2014 роком.

Правозахисники пов'язують таку ситуацію з війнами, посиленням загроз з боку недержавних структур безпеки, застосуванням насильства під час демонстрацій, економічною кризою.

Найкращі показники вже 5 років поспіль в Фінляндії, а також у Норвегії та Данії. Найгірша ситуація - в Туркменії, Північній Кореї і Еритреї.

При визначенні рейтингу свободи преси враховуються, серед іншого, плюралізм і незалежність засобів масової інформації, гарантування безпеки і свободи журналістів, правові, організаційні та інфраструктурні умови, в яких працюють ЗМІ.