«Репортери без кордонів»: у Криму заблоковано 90% українських ЗМІ

На території Криму заблоковано роботу 90% українських засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала виконавчий директор Інституту масової інформації, представник міжнародної журналістської організації "Репортери без кордонів" Оксана Романюк.

"На території Криму 90% українських ЗМІ заблоковано. Не лишилося жодного україномовного телеканалу" - сказала вона.

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Водночас, на думку Романюк, до такої ситуації виявилися неготовими і правоохоронні органи, й правозахисники.

Крім того, Романюк зазначила, що деякі кримські медіа продовжують працювати, зокрема, кримськотатарський канал АТР.

"Він працює, напевно, завдяки тому, що під телеканалом ночують щоночі близько 100 кримських татар, які готові його захищати. І, напевно, тому, що є якесь розуміння у російської влади: якщо вони будуть штурмувати цей канал, то татари піднімуться його захищати і буде різанина", - сказала Романюк і додала, що на працівників АТР все таки чиниться тиск.

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Також Романюк відзначила, що за її інформацією, багато кримчан були невдоволені відключенням в автономії українських телеканалів.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня на території Криму відключили майже всі українські телеканали, які замінили на російські.