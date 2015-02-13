Радник Меркель: В останні години перед премир'ям загроза кровопролиття лише посилиться

Про це сказав уповноважений уряду Німеччини з питань співпраці з Росією Гернот Ерлер, повідомляє Європейська правда із посиланням на Bayerischer Rundfunk.

"Ризик дійсно дуже високий. В останні години перед перемир’ям є загроза того, що сторони намагатимуться збільшити втрати одне одного", – сказав він.

За його словами, загострення може призвести до того, що готовність до припинення вогню зійде нанівець.

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Однак, на думку Ерлера, угода в Мінську має дуже важливе значення, оскільки вона відвернула увагу від "спекуляцій на тему озброєння України".

"Є різниця між Мінськом-1 і Мінськом-2. Я бачу більш конкретні визначення у новій угоді. Крім того, за новим документом стоять три президенти і канцлер", - зазначив політик.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник міністра оборони Петро Мехед заявив, що бойовикам наказали зайняти Дебальцеве до неділі.