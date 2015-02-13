Міноборони: Бойовикам наказали зайняти Дебальцеве до неділі

"На сьогоднішній день, маючи домовленості про припинення вогню з нуля годин 15 лютого, терористи і російські війська отримали завдання підняти прапор Дебальцеве", - сказав він.

За його словами, таке ж завдання поставлено і щодо Маріуполя, однак якщо за Дебальцеве йдуть запеклі бої (за даними Мехеда - за сьогоднішній ранок місто атакували тричі), то Маріуполь знаходиться під твердим контролем українських військ, пише LB.ua.

Мехед також повідомив, що за останньою інформацією на території України знаходиться більше 10 тисяч солдатів Збройних сил Росії.

Нагадаємо, що угруповання українських військ в Дебальцеве знаходиться в оперативному оточенні. Бойовики перекрили основні дороги, які ведуть з міста на вільну територію, але, за даними нардепа Семена Семенченко, сільські та польові дороги, як і раніше, відкриті.

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"Ніякого "котла" під Дебальцевим немає. Повторюю ще раз, то про що кажу вже кілька днів: противник контролює населені пункти на трасі Артемівськ - Дебальцеве і дорозі Дебальцеве - Луганське. Логвиново і Лозове. Це називається "оперативне оточення". Це блокада ускладнює постачання угруповання в Дебальцеве, вивезення поранених. Але це ніякий не котел, тому що є маса сільських і польових доріг контрольованих ВСУ і Нацгвардією і постачання і вивезення поранених відбувається. Але від цього не легше і оперативне оточення в будь-який момент, при бездіяльності, командування може стати "котлом", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, битва на дебальцевському плацдармі досягла небувалого напруження.

Бойовики ведуть масований артилерійський і мінометний обстріл українських позицій, повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук.

«Під прикриттям вогню російські загони штурмують наші опорні пункти, намагаються прорвати оборонний периметр. Мирні угоди в Мінську поки що не призвели до зниження напруженості, а навпаки - до ескалації», - пише Бутусов.