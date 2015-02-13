У Франції затримали шістьох чеченців за підозрою в тероризмі

17:51, 13 лютого 2015
Світ
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В рамках антитерористичної кампанії у Франції було затримано шістьох уродженців Чечні.

REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на газету Le Figaro.

Як зазначається, чоловіки віком від 32 до 38 років були затримані минулих вихідних в Альбі та Тулузі на півдні Франції.

Як повідомляє видання, із шести підозрюваних один має французько-російське походження, інший отримав французьке громадянство у 2009 році, і ще четверо мали статус політичного біженця у Франції.

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Усім їм були пред'явлені обвинувачення у злочинному зв'язку з терористичними організаціями та фінансуванні тероризму.

Шестеро підозрюваних були взяті під варту, пише видання.

Зокрема, їх підозрюють у відправці кандидатів для джихадистських груп у Сирії, фінансуванні та матеріально-технічній підтримці таких груп.

Раніше УНІАН повідомляв, що у січні на півдні Франції було затримано п'ятьох громадян Росії, підозрюваних у підготовці терактів. За інформацією видання Direct Matin, яке посилається на прокурора Івона Кальве (Yvon Calvet), усі вони є чеченцями.

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