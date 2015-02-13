У Франції затримали шістьох чеченців за підозрою в тероризмі
В рамках антитерористичної кампанії у Франції було затримано шістьох уродженців Чечні.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на газету Le Figaro.
Як зазначається, чоловіки віком від 32 до 38 років були затримані минулих вихідних в Альбі та Тулузі на півдні Франції.
Як повідомляє видання, із шести підозрюваних один має французько-російське походження, інший отримав французьке громадянство у 2009 році, і ще четверо мали статус політичного біженця у Франції.
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Усім їм були пред'явлені обвинувачення у злочинному зв'язку з терористичними організаціями та фінансуванні тероризму.
Шестеро підозрюваних були взяті під варту, пише видання.
Зокрема, їх підозрюють у відправці кандидатів для джихадистських груп у Сирії, фінансуванні та матеріально-технічній підтримці таких груп.
Раніше УНІАН повідомляв, що у січні на півдні Франції було затримано п'ятьох громадян Росії, підозрюваних у підготовці терактів. За інформацією видання Direct Matin, яке посилається на прокурора Івона Кальве (Yvon Calvet), усі вони є чеченцями.