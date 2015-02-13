Група західних країн розв'язала нову "холодну війну" - спікер Держдуми РФ

"Зараз Європа і Росія переживають непрості часи. Група західних політиків і група західних країн розв'язали нову "холодну війну", - заявив він у п'ятницю, відвідуючи Балтійський державний технологічний університет ""Воєнмех" імені Устинова" в Петербурзі, передає ТАСС.

"Вони хочуть забути уроки історії і не хочуть прислухатися до голосу розуму", - звинуватив європейських політиків Наришкін.

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Також Наришкін додав, що "глобальна світова система зазнає зараз трансформації і йде від однополярної системи світу, вплив гегемонії США знижується".

Крім того, спікер Держдуми РФ заявив, що до жертв в Україні призвела політика США.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон завив, що війна в Україні зашкодила відносинам між Росією і значною частиною світу до такої міри, що «привид холодної війни, здається, вже виповзає з тіні».