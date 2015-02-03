Ситуація в Україні викликає привид «холодної війни» - ООН

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН Ян Еліассон, передає Радіо Свобода.

Виступаючи в комітеті з закордонних справ Європейського парламенту у Брюсселі, він висловив сподівання, що зменшення взаємної довіри між головними потугами світу не зашкодить ядерним переговорам із Іраном чи зусиллям із метою покласти край війні в Сирії.

Крім того, вважає Еліассон, залучення ООН у становище в Україні не таке глибоке, як могло б бути.

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Війна в частині сходу України «свідчить про обмеження, які постають перед ООН у певних ситуаціях, коли ми не маємо спільної дії Ради безпеки і чіткого напряму», сказав він.

Організація Об’єднаних Націй може стати посередником, якщо сторони конфлікту і провідні світові держави захочуть цього, додав заступник генсекретаря ООН.

Наразі, сказав він, ООН зосереджується на спостереженні за дотриманням прав людини і гуманітарній допомозі.