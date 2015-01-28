Литвиненка отруїли полонієм з другої спроби - слідство

Про це повідомив юрисконсульт Робін Тем у перший день слухань за підсумками громадського розслідування причин смерті росіянина, передає LB.ua з посиланням на The Telegraph.

Як стало відомо, незадовго до смерті Литвиненко двічі зустрічався зі своїми колишніми колегами - Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном. Імовірно, тоді його й намагалися отруїти полонієм.

Після першої зустрічі, що відбулася 16 жовтня 2006 року в Лондоні, Литвиненко почувався погано. За словами близьких, симптоми нагадували харчове отруєння. Друга зустріч пройшла 1 листопада 2006 року в барі Pine готелю Millenium. Через три тижні (23 листопада) Литвиненко помер у лікарні.

Підозрювані в убивстві Ковтун (зараз підприємець) і Луговой (депутат Держдуми) відмовилися дати свідчення. Усі звинувачення на свою адресу вони спростовують.

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Громадське розслідування у справі Литвиненка, якого рідні колишнього співробітника ФСБ намагалися домогтися протягом декількох років, почалося влітку 2014 року. Раніше сім'я Литвиненка звинувачувала британську владу в спробі зам'яти справу, щоб не псувати дипломатичних відносин з Москвою.

Крім того, родичі вважають, що Литвиненка вбили на замовлення Кремля. У Москві ж заявляли про причетність російського підприємця Бориса Березовського до цієї справи.

Лікарі дійшли висновку про отруєння росіянина високорадіоактивним полонієм-210.