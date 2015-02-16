У МЗС РФ пообіцяли «адекватну реакцію» на розширення санкцій Євросоюзу

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і друку МЗС РФ.

«Ясно одне - такі рішення, на які буде адекватна реакція, суперечать здоровому глузду і не йдуть на користь можливості знайти вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту», - заявили в МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що зі «здивуванням» ознайомилися із набуттям чинності 16 лютого рішення Ради ЄС у закордонних справах від 9 лютого ц. р. про розширення санкційного списку на низку російських фізичних і юридичних осіб.

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Зазначається, що «Євросоюз у черговий раз не взяв на себе працю критично і неупереджено проаналізувати реальні причини ескалації ситуації» на сході України і знову віддав перевагу тому, щоб піти на поводу у «партії війни» в Києві.

У МЗС РФ наголошують на «непослідовності і нелогічності того, що кожного разу, коли з'являється надія на врегулювання української кризи, Брюссель поспішає ввести нові антиросійські рестрикції».

«Особливо безглуздо такі рішення виглядають на тлі мінських домовленостей 12 лютого, у роботі з досягнення яких брали участь лідери провідних країн-членів ЄС. Складається враження, що у Брюсселі та столицях країн-членів ЄС вже або не контролюють рух санкційного маховика, або поспішають видати бажане за дійсне і переконати громадську думку в якійсь більшій «податливості» Росії внаслідок єсівських санкцій», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Рада ЄС у закордонних справах включила до списку людей, щодо яких будуть застосовані санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд, трьох високопоставлених посадових осіб Міністерства оборони Росії, співака, депутата Державної думи Йосипа Кобзона та низку терористів так званих Донецької та Луганської «народних республік».

Зокрема, до списку включено заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, першого заступника міністра оборони РФ Аркадія Бахіна, начальника Головного оперативного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ Андрія Картаполова.

До списку також потрапили депутати Держдуми Кобзон та Валерій Рашкін.

Далі список складається виключно з бойовиків і представників так званих «ДНР» та «ЛНР».

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До списку юридичних осіб, які підпадуть під дію санкцій, внесені військові підрозділи бойовиків: «Козача національна гвардія», батальйон «Спарта», батальйон «Сомалі», батальйон «Зоря», батальйон «Привид», батальйон «Оплот», батальйон «Кальміус», батальйон «Смерть», рух «Новоросія».

Сьогодні список був опублікований в Офіційному журналі ЄС, санкції набули чинності.

29 січня міністри закордонних справ країн ЄС на своєму засіданні прийняли рішення про продовження діючих санкцій (введених у березні 2014 року) до вересня.