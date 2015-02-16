ЄС оприлюднив новий список санкцій проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, відповідний список оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Зокрема, до списку включено заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, першого заступника міністра оборони РФ Аркадія Бахіна, начальника Головного оперативного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил РФ Андрія Картаполова.

До списку також потрапили депутати Держдуми Кобзон і Валерій Рашкін.

Далі список складається виключно з бойовиків та представників так званих «ДНР» та «ЛНР». Зокрема, серед бойовиків фігурують командуючий «Першим козачим полком» Павло Дрьомов, командуючий «Російським» об’єднанням Олексій Мільчаков, командуючий батальйоном «Спарта» Арсеній Павлов відомий як «Моторола», командуючий батальйоном «Сомалі» Михайло Толстих.

Читайте такожБританія підтримає нові санкції у разі невиконання Мінських домовленостей - КемеронСеред представників «ЛНР» та «ДНР» також так званий заступник командуючого міністра оборони «ДНР» Едуард Басурін, так званий міністр юстиції «ЛНР» Олександр Шубін, так званий заступник глави Ради міністрів «ЛНР» Сергій Литвин, так званий командуючий народною міліцією «ЛНР» Сергій Ігнатов, так званий міністр юстиції «ДНР» Катерина Філіппова, так званий міністр бюджету «ДНР» Олександр Тимофєєв, так званий міністр бюджету «ЛНР» Євген Мануйлов, так званий міністр зв’язку «ДНР» Віктор Яценко, так званий міністр економічного розвитку та торгівлі «ЛНР» Ольга Бєсєдіна, так званий генеральний прокурор «ЛНР» Заур Ісмаілов.

До списку юридичних осіб, які підпадуть під дію санкцій, внесено військові підрозділи бойовиків: «Казачья національна гвардія», батальйон «Спарта», батальйон «Сомалі», батальйон «Заря», батальйон «Привид», батальйон «Оплот», батальйон «Кальміус», батальйон «Смерть», рух «Новороссия».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня міністри закордонних справ країн ЄС доручили розширити дію санкцій на нових фізичних і юридичних осіб через їхню причетність до дестабілізації ситуації в Україні.

На тому ж засіданні було прийнято рішення про продовження нині діючих санкцій (введених у березні 2014 року) до вересня.

Список попередньо був затверджений постійними представниками держав ЄС у Брюсселі 5 лютого.

9 лютого Рада ЄС з питань закордонних справ розширила санкційний список осіб.

Росія, всупереч численним доказам, продовжує заявляти про свою непричетність до подій на Донбасі та називає цей конфлікт громадянською війною.